«Нибулон» привлекает синдицированный кредит на 125 млн долл.

Один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины «Нибулон» привлекает синдицированный кредит на сумму 125 миллионов долларов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и других коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник заявили директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек и генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.

«Сегодня мы подписали кредит на 125 миллионов долларов. 30 миллионов будет финансировать сам ЕБРР», - заявил А.Куусвек.

По его словам, остальные средства будут привлечены за счет коммерческих банков, в том числе банка «ЮниКредит» и ING Банка. Срок кредитования – 3 года.

По словам генерального директора компании «Нибулон» Алексея Вадатурского, средства будут направлены на пополнение оборотного капитала и «упорядочивания кредитных ресурсов».

Напомним, ранее ЕБРР анализировал предоставление кредита «Нибулону» в размере 200 миллионов долларов.

По словам А.Куусвека, сумма кредитования была уменьшена в силу политических и экономических рисков Украины, а также снижения кредитного рейтинга Украины.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.