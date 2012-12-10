KSG Agro ожидает почти 40% падения прибыли

Варшава. Украинская сельскохозяйственная компания KSG Agro (Днепропетровская область) прогнозирует в текущем году сокращение своей чистой прибыли до 17 млн долл с 28 млн долл в прошлом году на фоне увеличения скорректированной чистой прибыли до 14 с 13 млн долл. годом ранее.

Об этом сказано в презентации компании, текстом которой располагает УНИАН.

Компания ожидает снижения прибыли до вычета налогов, амортизации и процентов (EBIDTA) в текущем году почти на 20% до 25 с 31 млн долл. на фоне роста выручки в 1,5 раза до 53 млн долл.

Согласно презентации, на финансовые результаты KSG Agro 2012 года негативно повлияли плохие погодные условия.

В тоже время результаты компании, дебютировавшей на Варшавском фондовом рынке в прошлом году, значительно лучше показателей двух предыдущих лет.

В 2010 году в сравнении с 2009 годом компания увеличила чистую прибыль в 5 раз до 10 млн долл. годом ранее на фоне роста выручки до 16 с 14 млн долл.

Компания также отметила, что за первые три квартала текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля выручки от ее главного сельскохозяйственного сегмента снизилась до 50 с 65% на фоне роста сегмента производства продуктов питания - до 40 с 26 процентов и других сегментов до 10 с 9%.

Как сообщал УНИАН, за девять месяцев текущего года KSG Agro сократила чистую прибыль на 43% до 10,5 млн долл. на фоне 56% роста выручки до 18,6 млн долл.

Компания объяснила меньшую прибыль растущими расходами, в том числе, на обслуживание кредитов, которые она взяла на покупку новых активов.

Справка УНИАН. По последним данным, 65,66% KSG-Agro принадлежит председателю совета директоров компании Сергею Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсионному фонду Generali OFE, 5,5% - ING OFE. Остальные - free float.

Капитализация компании, оценивающей свои активы на конец сентября текущего года в более чем 190 млн долл, составляла на Варшавской фондовой бирже в понедельник, 10 декабря, около 50 млн долларов.

В ходе IPO KSG-Agro продала 33% своей акций за почти 40 млн долларов.

Общий долг компании на конец третьего квартала составлял около 32 млн долл.