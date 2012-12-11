МинАП: экспортный потенциал сахара в Украине в 2012-2013 МГ составит примерно 200 тыс. тонн

Экспортный потенциал сахара в Украине в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2011 г. - август 2012 г.) составит около 200 тыс. тонн, сообщил в интервью газете «Коммерсант» первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

«Экспортный потенциал отрасли прогнозируется на уровне 200 тыс. т. Традиционными рынками сбыта для украинского сахара являются страны СНГ. Однако на сегодняшний день они закрыты в связи с высокими ставками ввозной пошлины»,- сказал в интервью И.Бисюк

(УНИАН: В сентябре Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозировала экспортные поставки сахара из Украины в текущем МГ на уровне 300-400 тыс. тонн.

Также напомним, что «Укрцукор» оценивал экспортный потенциал сахара в прошлом - 2011-2012 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2011 - август 2012) в 470 тыс. тонн. Однако показатель потенциального экспорта, как правило, намного выше, чем реальный экспорт. К примеру, экспорт сахара из Украины в 2011/2012 МГ (МГ, сентябрь 2011 — август 2012 г.) составил 150 тыс. тонн. В 2010-2011 МГ - экспорт сахара из Украины составил 6,22 тыс. тонн; в 2009-2010 МГ. – всего 300 тонн).

Он также отметил, что в рамках переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом достигнута договоренность об установлении квоты на экспорт украинского сахара в ЕС в объеме 20 тыс. тонн в год. Кроме того, по словам И.Бисюка, около 250 тыс. тонн сахара в год экспортируется в виде кондитерских изделий. При этом, в соответствии с договоренностями с ЕС о свободной торговле кондитерскими изделиями, планируется увеличение таких поставок более чем до 300 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно оценкам Минагропрода, в 2012-2013 МГ в Украине будет произведено свыше 2 млн тонн сахара. В 2011-2012 МГ украинские сахарные заводы произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка 1,86 млн тонн.

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