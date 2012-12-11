В среду сохранятся сложные погодные условия. МИД рекомендует воздержаться от поездок в Румынию

В среду, 12 декабря, на большей части территории Украины сохранятся сложные погодные условия: снег и мокрый снег, на юге с дождем, в Одесской области днем и на Прикарпатье, в Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, метели.

На дорогах Украины, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м/с, утром и днем в южной части местами 25-28 м/с.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 3-8° мороза, на остальной территории в течение суток от 4° мороза до 1° тепла (ночью в восточных областях 3-8° мороза, днем в южных областях 1-6° тепла); в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киевской области в среду ночью умеренный, днем сильный снег и мокрый снег; налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве завтра ночью умеренный, днем сильный снег и мокрый снег; налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в течение суток 0-2° мороза.

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МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок по территории Румынии по европейской магистрали Сирет - Бухарест и в некоторых других направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

По словам А.Дикусарова, 8-10 декабря в Румынии резко осложнились погодные условия (мощные снегопады и усиление ветра). Основная европейская магистраль Е-85 (Сирет - Бухарест) функционирует с ограничениями, вызванными работой снегоуборочной техники.

Определенные ограничения движения автотранспорта существуют также на дорогах в направлениях Сучава – Бая-Маре и Сучава - Ботошань. В этой связи компетентные органы Румынии требуют от водителей обязательного оснащения автотранспорта зимними шинами, цепями, лопатами и тому подобное для соответствующих действий в случае попадания в снежные заносы.