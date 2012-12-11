В Украине за 11 месяцев выросло поголовье КРС, свиней и птицы

В Украине, по состоянию на 1 декабря 2012 года, поголовье крупного рогатого скота (КРС) составило 4,807 млн голов, что на 1,3% больше, чем на аналогичную дату 2011 года, сообщает Государственная служба статистики.

Вместе с тем, поголовье коров сократилось на 0,7% - до 2,591 млн голов.

Также сообщается, что поголовье свиней за 11 месяцев 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. на 2,7% и составило 7,954 млн голов. В свою очередь, поголовье овец и коз снизилось на 0,3% - до 1,837 млн голов.

По информации Госстата, поголовье птицы за 11 месяцев т.г. выросло на 8,7% - до 228,305 млн голов.

Напомним, в 2011 году поголовье КРС сократилось на 0,5% - до 4,5 млн голов, в том числе коров - на 1,6% - до 2,6 млн голов; свиней - на 6,1% - до 7,5 млн голов; птицы - на 2,1% - до 199,5 млн голов; поголовье овец и коз выросло на 0,5% - до 1,74 млн голов.