В Украине за 11 месяцев производство мяса и молока выросло на 2,7%, яиц – на 2%

Производство мяса в Украине в январе-ноябре 2012 года выросло на 2,7% против аналогичного периода 2011 г. – до 2,733 млн тонн (в живом весе), сообщает Государственная служба статистики.

При этом производство молока за отчетный период выросло на 2,7% – до 10,685 млн тонн по сравнению с январем-ноябрем 2011 года.

Производство яиц за 11 месяцев т.г. увеличилось на 2% – до 17,677 млрд шт.

Напомним, Украина в 2011 году увеличила производство мяса на 3,5% против 2010 г. – до 3 млн тонн, яиц – на 9,6% – до 18,7 млрд штук, и сократила производство молока на 1,4% – до 11,1 млн тонн.