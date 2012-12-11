S&P пересмотрела прогноз рейтингов компании «Украинские Аграрные Инвестиции»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам украинского производителя сельскохозяйственных культур и трейдера ООО «Украинские Аграрные Инвестиции» (Ukrainian Agrarian Investments S.A.) со «Стабильного» на «Негативный», говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно долгосрочный кредитный рейтинг компании подтвержден на уровне «В».

Пересмотр прогноза отражает понижение S&P долгосрочных суверенных рейтингов Украины.

«По нашему мнению, украинский производитель сельскохозяйственных культур и трейдер ООО «Украинские Аграрные Инвестиции» подвержен высокому страновому риску, связанному с ведением операционной деятельности в Украине, поскольку почти весь объем выручки компании приходится на операции на внутреннем рынке, несмотря на то, что 70% производимого зерна идет на экспорт», - говорят в S&P.

Прогноз «Негативный» по рейтингам «Украинские Аграрные Инвестиции» отражает прогноз по суверенным рейтингам.

«В соответствии с нашими критериями уровень рейтингов компании «Украинские Аграрные Инвестиции» ограничивается уровнем долгосрочного суверенного кредитного рейтинга и оценкой риска перевода и конвертации валюты Украины, что определяется нашим мнением о высокой подверженности компании страновому риску Украины», - отмечается в сообщении рейтингового агентства.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря S&P снизило долгосрочные кредитные рейтинги Украины до «В» в связи со значительными потребностями страны во внешнем финансировании. Прогноз — «Негативный».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Украинские Аграрные Инвестиции» занимается обработкой земли и производством сельскохозяйственной продукции, располагает одним из крупнейших земельных банков в Украине. В структуру холдинга входит 70 аграрных хозяйств в четырех регионах Украины.