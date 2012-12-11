S&P пересмотрела прогноз рейтингов агрохолдинга «Мрия»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам украинского агрохолдинга «Мрия» со «Стабильного» на «Негативный», говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно долгосрочный кредитный рейтинг агрохолдинга подтвержден на уровне «В».

«По нашему мнению, украинская сельскохозяйственная компания «Мрия Агрохолдинг» подвержена высоким страновым рискам, связанным с ведением операционной деятельности в Украине, поскольку получает почти весь объем выручки от операций на внутреннем рынке», - говорят в S&P.

Прогноз «Негативный» по рейтингам «Мрии» отражает прогноз по рейтингам Украины.

«В соответствии с нашими критериями уровень рейтингов «Мрии» ограничивается уровнем долгосрочного кредитного рейтинга Украины, что определяется нашим мнением о высокой подверженности «Мрии» страновым рискам, связанным с ведением деятельности в Украине», - отмечается в сообщении S&P.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря S&P снизило долгосрочные кредитные рейтинги Украины до «В» в связи со значительными потребностями страны во внешнем финансировании. Прогноз - «Негативный».

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

«Мрия» обрабатывает около 300 тыс. гектаров земли в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях и не исключает выхода в другие регионы страны.

Холдинг имеет собственное производство семян, завод мощностью 300 тонн в сутки, более 1 300 единиц сельскохозяйственной и логистической техники. В управлении компании находятся три элеваторных комплекса и зернохранилища емкостью хранения 410 тыс. тонн и картофелехранилище емкостью 36 тыс. тонн, а также современные логистические центры.

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