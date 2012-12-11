В Житомирской области налоговая задержала партию опасной для здоровья фальсифицированной водки

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп сотрудники налоговой милиции задержали грузовой автомобиль, в котором находилось 3,36 тыс. ящиков фальсифицированной водочной продукции.

Как сообщили УНИАН в управлении налоговой милиции ГНС в Житомирской области, в рамках проведения спецоперации «Акциз» в субботу, 8 декабря, налоговики задержали на въезде в Житомир автомобиль, который перевозил 67,2 тыс. бутылок водки.

По оперативным данным, водка была фальсифицированной и направлялась в областной центр для реализации в преддверие новогодних праздников.

После проведения экспертизы было установлено, что данный фальсификат мог нанести вред здоровью граждан, сообщили в управлении.

По данным налоговой милиции, партию фальсификата собирались выгрузить в одном из гаражных кооперативов Житомира, а затем реализовывать через торговые точки.

По ценам «черного рынка», стоимость изъятой продукции, которая была брендирована под торговую марку одного из известных украинских производителей, составляет около 1 млн грн. Налоговая милиция проводит проверку для установления производителя фальсификата.