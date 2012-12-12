В Житомирской области крестьяне массово объединяются в кооперативы
08:39, 12 декабря 2012Агро
0
В Житомирской области крестьяне массово объединяются в кооперативы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время областного совещания по вопросам развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов по государственной программе «Родное село» в Житомирской облгосадминистарции сообщил заместитель председателя Житомирской ОГА по аграрным вопросам Николай Дейсан.
По его словам, "в области процессы объединения крестьян в кооперативы уже стали массовыми, благодаря кооперативам аграриям удастся улучшить качество и безопасность сельскохозяйственной продукции".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter