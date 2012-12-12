В Житомирской области крестьяне массово объединяются в кооперативы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время областного совещания по вопросам развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов по государственной программе «Родное село» в Житомирской облгосадминистарции сообщил заместитель председателя Житомирской ОГА по аграрным вопросам Николай Дейсан.

По его словам, "в области процессы объединения крестьян в кооперативы уже стали массовыми, благодаря кооперативам аграриям удастся улучшить качество и безопасность сельскохозяйственной продукции".