Прокуратура просит закрыть в Киеве киоски сети «Doner Time», где готовят шаурму

Прокуратура Шевченковского района Киева просит прекратить работу киосков сети «Doner Time», в которых готовят шаурму в антисанитарных условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города Киева, проверка киосков работниками райуправления милиции и СЭС засвидетельствовала, что в Шевченковском районе Киева около 20 киосков торговой сети «Doner Time» работают в антисанитарных условиях и используют мясо без документов о его качестве и происхождении.

Прокуратура Шевченковского района Киева также требует привлечь к ответственности работников ветеринарной милиции, которые самостоятельно не обнаружили и не прекратили реализацию продуктов быстрого приготовления в антисанитарных условиях.

Проверкой было установлено, что киоски с шаурмой возле станций метро «Политехнический институт» и «Шулявская» работают без разрешительных документов.

Пища во всех проверенных киосках готовится в антисанитарных условиях, помещения не подключены к сети водоснабжения и канализации. Продавцы работают без прохождения обязательного медицинского обследования и не имеют медицинских книжек.

Кроме того, отсутствуют какие-либо документы относительно качества и происхождения мяса, используемого для приготовления пищи.

В прокуратуре отмечают, что предпринимателями сети «Doner Time» игнорируются неоднократные требования СЭС о запрещении их деятельности, и они до сих пор продолжают работать.