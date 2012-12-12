На развитие животноводства в бюджете-2013 предусмотрено 650 млн грн — Минагропрод

Правительство Украины предусмотрело в государственном бюджете на 2013 год 650 млн грн для финансирования программ по поддержке производителей животноводческой продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«В 2013 году будет сохранен механизм поддержки производителей животноводческой продукции. В частности, средства планируется направить на выделение специальной бюджетной дотации за содержание и сохранение молодняка КРС, на стимулирование строительства современных животноводческих комплексов путем частичного возмещения их стоимости и на частичное возмещение стоимости закупленных племенных телок, нетелей и коров», - цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

По словам министра, в 2013 году из спецфонда государственной поддержки животноводства, как и прежде, будут возмещаться расходы на закупку установок индивидуального доения коров и выплачиваться дотации за выращенный и проданный на убой скот. Вместе с тем, в 2013 году предусмотрена специальная бюджетная дотация на содержание и сохранение молодняка овец.

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2012 году на программы в сфере поддержки животноводства было выделено 732 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

6 декабря Президент Украины Виктор Янукович не исключил пересмотра показателей госбюджета на 2013 год по итогам первого квартала.

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