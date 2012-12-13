Лесхозы Житомирской области первыми в Украине перешли на европейскую систему работы

Лесоводы Житомирской области первыми в Украине перешли на европейскую систему хозяйствования, введя во всех лесхозах ультрасовременную систему электронного учета древесины.

Как сообщил начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Ткачук, "в Житомирской области в этом году работники лесохозяйственной отрасли первыми в Украине завершили внедрение передового опыта европейских стран, применив в лесохозяйственных предприятиях электронный учет древесины".

По его словам, эта инновация исключает незаконные вырубки и продажи древесины, добытой незаконным путем, поскольку обеспечивается поштучная маркировка лесоматериалов. Введение электронной системы учета древесины, кроме того, экономит средства и время при загрузке сырья при оформлении сопроводительных документов на перевозку лесопродукции. Благодаря маркировке древесины электронными бирками повышается эффективность работы рейдовых бригад, которые определяют законность происхождения лесоматериалов.

В. Ткачук рассказал также, что работа по внедрению электронного учета древесины в лесхозах Житомирской области началась с 2010 года на всех предприятиях области. Новый метод позволил оптимизировать численность лесной охраны, которая приобрела новый статус: некоторых лесоводов перевели на должность мастеров леса, повысился их квалификационный уровень, и, соответственно, выросла заработная плата - с 1,5-2-х до 5-ти тыс. грн.

В лесохозяйственных предприятиях области теперь также отходят от нижнескладских работ, создавая промежуточные склады и реализуя древесину автомобильным транспортом, что значительно дешевле перевозки по железной дороге.

Для применения новой технологии лесопредприятия области за три года потратили всего около 4 млн. грн. Так, только в Емильчинском лесничестве, и которое является пилотным предприятием по внедрению новейшей системы, за год-полтора ожидается экономия средств в 3 млн. грн. Эти деньги в следующем году направят на повышение зарплаты, приобретение современных большегрузных автомобилей, что позволит лесхозу отказаться от услуг железной дороги, стоимость которых постоянно растет.

Экономия средств также позволяет лесоводам Житомирской области строить лесные дороги и закупать дорожно-строительную технику. Так, в Емильчинском лесничестве за 2012-й год построено 3,5 км капитальных дорог и 10 км путей подготовлено для будущих строительных работ. Лесные дороги нужны не только лесоводам, но и санитарно-медицинскому транспорту, пожарным, товароперевозчикам. Для внедрения передового опыта европейских стран в лесохозяйственных предприятиях Житомирской области также модернизировали систему переработки и ухода за лесными массивами, теперь она обеспечивает более эффективное хозяйствование.

Справка УНИАН. Житомирская область занимает первое место в Украине по запасам лесных ресурсов. На житомирской земле насчитывается 1 млн 49 тыс. гектаров лесов. Коллектив лесоводов Житомирской области составляет почти 8 тыс. работников. В составе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства - 16 лесхозов и Полесский природный заповедник.