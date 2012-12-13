Производство курятины в Украине в 2013 году может вырасти на 15%

Производство курятины в 2013 году может вырасти по сравнению с ожидаемым по итогам 2012 года объемом 1,05 млн тонн на 15% - до около 1,2 млн тонн, сообщил УНИАН председатель Совета директоров Союза птицеводов Украины Александр Бакуменко.

«Будет рост около 150 тыс. тонн, то есть 15%», - сказал А.Бакуменко. По оценке эксперта, увеличение объемов производства произойдет за счет роста производственных мощностей крупных предприятий отрасли.

«8 или 9 субъектов этого рынка увеличивают объемы производства согласно своим бизнес-планам», - отметил А.Бакуменко.

Вместе с ростом производства ожидается и рост экспорта куриного мяса из Украины. По словам А.Бакуменко, в 2013 году экспорт может вырасти до 140 тыс. тонн с 80 тыс. тонн в 2012 году. При этом основные направления экспорта останутся прежними: страны Азии, Африки, СНГ.

А.Бакуменко затруднился дать прогноз относительно объемов экспорта курятины на рынок Европейского Союза, однако отметил высокие ставки пошлин на эту продукцию. По его словам, в зависимости от типа партии мяса - тушка, крылышки, бедра, филе и т.д. - пошлины варьируются от 160 до 800 евро за тонну мяса.

Напомним, 4 декабря 2012 г. в ходе заседания постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) гендиректората Еврокомиссии все страны – члены ЕС проголосовали за предоставление Украине разрешения на экспорт продукции птицеводства, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов, на рынок ЕС. На согласование соответствующих изменений в Регламент Еврокомиссии и предоставление программы контроля сальмонеллы со стороны Украины потребуется около 2-3 месяцев.

Согласно данным Союза птицеводов Украины, в 2011 году внутреннее производство мяса птицы составило 1 млн тонн (в убойном весе).