Украина за 3 месяца сократила экспорт подсолнечного масла на 15%

Экспорт подсолнечного масла из Украины за три месяца 2012-2013 маркетингового года (МГ: сентябрь 2012 - август 2013) сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до около 940 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.

«Экспорт где-то 950 тыс. тонн, возможно, даже меньше», - сказал он.

С.Капшук также подтвердил ранее озвученный прогноз экспорта в текущем маркетинговом году в объеме около 3,2 млн тонн.

Вместе с тем, эксперт допускает возможность увеличения внешних поставок масла за счет переходящих запасов. «У нас огромные переходящие остатки в терминалах... Около 140 тыс. тонн находится на заводах и терминалах на начало месяца (декабря - УНИАН)», - отметил С.Капшук.

По словам эксперта, за 3 месяца текущего маркетингового года в Украине произведено около 1 млн тонн масла из 2,4 млн тонн семян подсолнечника.

Согласно прогнозу ассоциации «Укролияпром», производство подсолнечного масла в Украине в текущем маркетинговом году составит около 3,6 млн тонн.

По данным «Укролияпром», в 2011-2012 маркетинговом году производство подсолнечного масла в Украине составило 3,8 млн тонн, экспорт — 3,2 млн тонн.