Мексика ужесточает защиту национального напитка - текилы

Самый известный в мире национальный мексиканский продукт - текила - получил в минувший четверг, 13 декабря, дополнительные меры защиты и поддержки, в том числе и на международном рынке, благодаря принятым правительством страны новым регулирующим нормам, сообщает Министерство экономики Мексики.

Изменения в законодательство о текиле касаются, в первую очередь, четкого разграничения в маркировке бутылок, содержащих именно текилу, и тех, которые содержат другие алкогольные напитки, сделанные на базе агавы (кактус, используемый при производстве текилы) и напоминающие текилу.

"Новые нормы в регулировании позволят потребителям быть абсолютно уверенными в аутентичности текилы, отделив ее от других алкогольных напитков, выработанных на базе агавы", - говорится в сообщении ведомства. С инициативой такого разграничения выступили сами производители текилы, получающие убытки от выпускаемых конкурентами многочисленных напитков с похожими на текилу свойствами, которые, однако, не являются текилой в полном смысле этого слова и продаются по цене существенно ниже настоящей текилы, передает РИА "Новости".