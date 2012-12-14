IMC планирует до конца года купить агрохозяйство в Черниговской области

Украинская агропромышленная компания Industrial Milk Companу (IMC) вступила в переговорный процесс по приобретению аграрного хозяйства в Черниговской с земельным банком в 38 тыс. га и планирует завершить сделку до конца текущего года.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению, Антимонопольный комитет Украины одобрил указанную сделку, которая позволит IMC увеличить свой земельный банк до 120,7 тыс. га с нынешних 82,7 тыс. га.

Отмечается, что благодаря данной сделке IMC осуществит самое крупное увеличение земельного банка и мощностей по хранению с момента реализованного в мае 2011 года первичного размещения акций на Варшавской бирже.

Уточняется, что агрокомпания в Черниговской области владеет мощностями по единовременному хранению 115 тыс. тонн зерна, а также зерносушильным оборудованием мощностью 3 тыс. тонн в день. Кроме того, приобретаемая компания имеет в своем распоряжении около 6 тыс. поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе 2 тыс. дойных коров. На 3 тыс. га агрохозяйства уже посеяна озимая пшеница, а почва подготовлена к посевной кампании 2013 года.

Источник на рынке сообщил УНИАН, что IMC заплатит за новые активы около 35 млн долл., часть из которых профинансирует за счет выпущенных летом текущего года облигаций на 200 млн грн, а часть – из собственных средств.

Как сообщал УНИАН, агроходинг IMC планировал увеличить земельный банк до 120 тыс. га с 83 тыс. га за счет приобретения крупного земельного актива. Средства на его приобретение в размере 200 млн грн планировалось привлечь за счет размещения облигаций.

Справка УНИАН. Industrial Milk Company, которая занимается производством молока, выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур, по последним данным за 2012 год, арендует 82,7 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях и владеет складскими помещениями мощностью хранения 223 тыс. тонн.

В прошлом году на обрабатываемых 37,9 тыс. га компания вырастила 171,8 тыс. тонн зерновых и масличных культур, что почти на 50% больше, чем годом ранее. Также IMC увеличила производство молока до 18,1 тыс. тонн с 16,1 тыс. тонн годом ранее, а урожай картофеля - более чем в 2,6 раза, до 15,4 тыс. тонн.

За первые три квартала текущего года компания увеличила чистую прибыль на 4% - до 20,6 млн долл. на фоне 3,7% роста выручки - до 54,3 млн долл.

В мае прошлого года основанная в 2007 году компания продала 24% своих акций на Варшавской фондовой бирже за 24,4 млн долларов.

По последним данным, 59,08% акций IMC принадлежат Agrovalley Limited, 9,58% - входящему в группу ВТБ Российскому коммерческому банку, 5,1% - польской Amplico PTE. Остальные 26,24% - free float.