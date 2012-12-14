Сельскохозяйственное производство в Украине сократилось на 5%

Спад объемов сельскохозяйственного производства в Украине в январе-ноябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 4,8%, сообщил Госстат.

По данным Госстата, спад производства на сельхозпредприятиях за этот период составил 7,2%, в домохозяйствах - 2,4%.

Согласно сообщению Госстата, в январе-ноябре т.г. объемы производства продукции растениеводства сократились на 8,2%, животноводства — выросли на 3,2%.

По информации Госстата, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-ноябрь 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 22%, в т.ч. продукции растениеводства - на 30%, продукции животноводства - на 5%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями за 11 месяцев т.г. выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, в том числе на продукцию растениеводства - на 3:, животноводства - на 10%.

По состоянию на 1 декабря в сельхозпредприятиях (кроме малых), осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 21,4 млн тонн зерна (на 27% меньше, чем на 1 ноября 2011 г.), в т.ч. 6,5 млн тонн пшеницы, 2,1 млн тонн ячменя, 11,2 млн тонн кукурузы, 0,4 млн тонн ржи.

Запасы семян подсолнечника к 1 декабря составляли 4,9 млн тонн (на 14% меньше, чем на 1 декабря 2011 г)

Справка УНИАН. В 2011 году объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2010 годом на фоне хорошего урожая зерновых увеличились на 17,5%. При этом рост производства продукции растениеводства в 2011 году составил 28,2%, животноводства - 2,5%.

По итогам 2010 года объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2009 годом сократились на 1,5%.