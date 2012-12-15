В 2012 году Украина экспортировала 1,16 миллиона тонн рапса

За 10 месяцев текущего года отечественные аграрии экспортировали почти 1,16 миллиона тонн рапса на общую сумму более 711 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики. Так, по сравнению с прошлым годом экспорт украинского рапса вырос на 465 тысяч тонн. Всего в этом году отечественные аграрии собрали почти 1,2 миллиона тонн этой культуры.

«В структуре экспорта отечественной продукции растениеводства значительная роль принадлежит масличным культурам, из которых стоит отметить динамику поставок на внешние рынки украинского рапса. Всего в 2012 году рапса экспортировано почти на 270 миллионов долларов больше по сравнению с прошлым годом», - отметил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Он также сказал, что в 2012 году Украина открыла для себя новые рынки для поставок этой культуры, например ОАЭ, Португалию, Италию.

«В этом году крупнейшими импортерами украинского рапса стали Польша - 304 тысячи тонн, Бельгия - 216 тысяч тонн, Франция - 183 тысячи тонн и Нидерланды - 180 тысяч тонн», - добавил Н.Присяжнюк