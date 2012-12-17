В понедельник в Украине ожидается ухудшение погодных условий

17 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильные порывы ветра и метели.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 17 декабря на Правобережье будет идти снег, мокрый снег (на Закарпатье, во Львовской и Одесской областях с дождем), местами налипание мокрого снега, гололед, метели. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в южной части и в Приазовье местами 25-30 м/с. Температура в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью 15-20°, в Луганской области до 23° мороза, днем 9-14° мороза; в большинстве западных областей, в Одесской области и в Крыму на протяжении суток от 4° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и юге Крыма до 6° тепла; на остальной территории ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в области ночью 9-14°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 8-10° мороза.