Озимые посевы в Украине не подвержены риску вымерзания - Гидрометцентр

В Украине на сегодняшний день отсутствует угроза вымерзания озимых посевов благодаря снежному покрову, сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

“Морозов, которые могли бы повредить озимым культурам, пока не было”, - сообщила Т.Адаменко. По ее словам, самые низкие температуры на сегодняшний день наблюдаются в северных областях Украины - до 20-22 градусов ниже нуля. При этом на остальной территории Украины температура колеблется от минус 11 до минус 16 градусов.

“Нет снега у нас, к сожалению, на юге, в Крыму, в Херсонской, Николаевской, частично Запорожской областях. Но тут пока и не ожидается таких морозов, которые могли бы усложнить перезимовку”, - уточнила эксперт.

Т.Адаменко отметила, что самый высокий снежный покров зафиксирован в западных областях Украины. Эксперт также сообщила, что в этих регионах возможно выпревание озимых всходов, в случае если обильный снежный покров пролежит более 30 дней на незамерзшей земле. Тем не менее, Т.Адаменко ожидает, что на протяжении зимы в Украине будут оттепели, которые предупредят процесс выпревания озимых.

Согласно мониторингу Гидрометцентра, около 12% озимых на сегодняшний день оцениваются как слаборазвитые (в основном, в Херсонской, Луганской, Одесской областях), в их число также входит часть невзошедших озимых в Крыму. При этом в целом по Украине состояние озимых устойчивое.

Как отметила Т.Адаменко, к концу декабря в Украине ожидается повышение температур.

По данным Минагропрода, озимые культуры под урожай 2013 года посеяны на площади 8,1 млн га.