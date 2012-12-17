Средняя арендная плата за земельные паи в 2013 году может вырасти на 15-20%

В Украине в 2013 году средний размер арендной платы за земельные паи может вырасти на 15-20%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном агентстве земельных ресурсов со ссылкой на заместителя председателя ведомства Евгения Бердникова.

«В следующем году средний размер арендной платы за земельные паи может увеличиться на 15-20%. Если год назад в среднем по Украине были ставки 300-350 грн/га, то сегодня эта цифра составляет около 400 грн/га. То есть рост произошел в 1,5 раза», - сказал он.

Е. Бердников отметил, что тренд по увеличению стоимости аренды земли продолжится с учетом того размера нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий, которые имеется на сегодня.

Он напомнил, что в этом году были введены изменения в методику нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения. Однако эта норма не действует автоматически по договорам, идет постепенное их перезаключение.

«Думаю, что уже в течение года эта цифра будет постепенно подтягиваться до 550-650 грн/га», - сообщил Е. Бердников.

Напомним, на сегодня ставка аренды за пользование земельным паем составляет 3% от нормативной денежной оценки земли.

С 1 января т.г. нормативная денежная оценка земли увеличилась с 12 до 20 тыс. грн за гектар.