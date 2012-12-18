В этом году предприятия АПК экспортировали почти 30 тыс. т круп на 12,2 млн долларов

За 10 месяцев 2012 года в Украине произведено 239,5 тысячи тонн круп, что почти на 2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Такие объемы производства не только полностью удовлетворяют внутренний рынок, но и позволяют увеличить экспорт. Так, в этом году Украина экспортировала почти 30 тысяч тонн круп на сумму 12,2 миллиона долларов. Как сообщает пресс-служба Минагропрода, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Он также проинформировал, что среди наиболее употребляемых украинских круп всего было произведено гречневой крупы - 50,5 тысячи тонн, риса - 29,4 тысячи тонн, пшенных круп - 11,7 тысячи тонн. Также Н.Присяжнюк отметил активную динамику экспорта крупяных изделий в этом году.

«Стоит отметить, что в этом году больше всего закупили украинских круп Российская Федерация - 15 тысяч тонн, Беларусь - 3,9 тысячи тонн, Молдова - 3,2 тысячи тонн и Азербайджан - 1,3 тысячи тонн», - добавил Н.Присяжнюк.