В Украине производство обработанного молока за 11 месяцев выросло на 6,4% – до 843 тыс. т

В Украине по итогам января-ноября 2012 года производство жидкого обработанного молока увеличилось на 6,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составило 843 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. было произведено 70,6 тыс. тонн молока, что на 6,1% меньше, чем в октябре 2012 года, и на 7,2% больше, чем в ноябре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2011 года производство жидкого обработанного молока выросло на 6,1% по сравнению с 2010 годом – до 859 тыс. тонн.