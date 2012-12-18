В Украине за 11 месяцев производство подсолнечного масла выросло более чем на 18%

В Украине по итогам января-ноября 2012 года произведено 3,251 млн тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. в стране произведено 327 тыс. тонн масла, что в 8,1% меньше, чем в октябре 2012 года, и на 0,1% меньше, чем в ноябре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам отраслевой ассоциации «Укролияпром» производство подсолнечного масла в Украине в 2012/2013 маркетинговом году (сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) может сократиться до 3,6 млн тонн с 3,8 млн тонн в прошлом маркетинговом сезоне в связи с уменьшением урожая подсолнечника.

При этом экспорт подсолнечного масла ожидается на уровне прошлого года – 3,2 млн тонн.