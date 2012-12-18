В Украине производство кисломолочных продуктов за 11 месяцев выросло на 3,4% – до 449 тыс. тонн

В Украине в январе-ноябре 2012 года производство кисломолочных продуктов выросло на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 449 тыс. тонн, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. производство кисломолочных продуктов в Украине составило 37,9 тыс. тонн, что на 8% меньше, чем в октябре 2012 года, и на 9,2 % больше, чем в ноябре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в Украине производство кисломолочных продуктов сократилось на 1,6% по сравнению с 2010 годом – до 469 тыс. тонн.