В ряде областей Украины в среду ожидаются снегопады

В среду, 19 декабря, в Украине сохранится морозная погода, в некоторых областях ожидаются небольшие снегопады.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 19 декабря будет холодная погода с температурой ночью 11-16°, днем 7-12° мороза; на севере Левобережья ночью 17-22°, днем 10-15° мороза; в южных областях ночью 5-10°, днем 3-8° мороза; в Крыма и местами на Закарпатье ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла, на Южном побережье Крыма до 7°.

В южной части, восточных и западных областях небольшой снег, в Крыму с дождем; на юге местами метели, днем местами гололед; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный и восточный (в западных областях юго-восточный), 7-12 м/с, на Левобережье порывы 17-22 м/с, в южной части 25-30 м/с.

В Киевской области завтра холодная погода с температурой ночью 11-16°, днем 7-12° мороза. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с.

В столице ночью 13-15°, днем 9-11° мороза. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.