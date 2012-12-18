«Укрцукор» прогнозирует сахарной отрасли убытки в размере 1 млрд грн

Убытки сахарной отрасли на фоне растущих затрат на производство сахара и низкой цены его реализации могут составить в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2012 г. — август 2013 г.) около 1 млрд грн. Такое мнение в интервью УНИАН высказал председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай Ярчук (Полный текст интервью: «Глава ассоциации "Укрцукор": «Сегодняшняя цена на сахар - это своего рода SOS»».).

«Если средние затраты на производство сахара сегодня составляют 6,500-7,500 грн за тонну, то мы продаем сахар по 4,900 грн, а это уже почти 1 млрд грн убытков получат наши сахарные компании и заводы», - отметил Н.Ярчук. По его словам, производство сахара в текущем сезоне составит порядка 2,1 млн тонн, а не 1,8 млн тонн, как прогнозировалось ранее. Увеличение производства произошло за счет роста сахаристости свеклы до 400 ц/га с 360 ц/га в прошлом маркетинговом году.

Напомним, Кабинет министров Украины снизил минимальные цены на сахар (без учета НДС) на текущий маркетинговый год (сентябрь 2012 г. - август 2013 г.) до 4083,33 грн/тонна с 4925,14 грн/тонн.

В начале октября ассоциация «Укрцукор» обращалась к правительству с просьбой снизить минимальную закупочную цену на сахар в связи со снижением цен на внутреннем рынке.