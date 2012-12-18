Плата за админуслуги в земельной сфере снизится на 20%

Плата за административные услуги в земельной сфере в 2013 году снизится на 20% по сравнению с текущим годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Евгений Бердников в ходе конференции «Земельная реформа: внедрение Национальной кадастровой системы».

По его словам, с 1 января 2013 года отвечать за выдачу документов на землю будут Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом регистрировать право собственности и другие права на землю будут государственные регистраторы в районах и городах областного значения.

Е. Бердников добавил, что благодаря введению новой системы регистрации прав на землю, плата за административные услуги снизится на 20% по сравнению с текущим годом.

Он уточнил, что для госрегистраторов предусмотрена персональная цифровая подпись, а также вводится персональная ответственность за нарушение сроков регистрации.

По словам председателя Госземагентства Сергея Тимченко, штрафы за нарушение госрегистраторами сроков выдачи документации и другие нарушения в первый раз составляют 20-50 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-850 грн), во второй раз — 50-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-5100 грн), а за нарушения в третий раз регистратору грозит увольнение с должности.

Е. Бердников также отметил, что в новой системе решен вопрос с кадастровыми номерами земельных участков, которые присваиваются автоматически, при формировании земельного участка и внесения информации о нем в кадастр.

Как сообщал УНИАН, планируется, что с 1 января 2013 года для всех желающих будет открыт доступ к автоматизированной системе Госземкадастра через Интернет. В частности, на ортофотопланах можно будет увидеть границы административно-территориальных образований, границы индексных кадастровых зон и кварталов, границы земельных участков, их кадастровые номера, с указанием формы собственности или пользования, ограничения в использовании земель.

2 августа 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины № 3613–VI «О Государственном земельном кадастре», принятый Верховной Радой 7 июля 2011 г.

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, об их целевом назначении, ограничении в их использовании, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

Планируется, что к 2020 году полностью завершится информационное наполнение Государственного земельного кадастра.