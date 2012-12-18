«Укрцукор» повысил оценку экспортного потенциала Украины

Экспортный потенциал сахара в Украине в текущем маркетинговом году (МГ: сентябрь 2012г. - август 2013г.) составляет около 500 тыс. тонн.

Об этом в интервью УНИАН сказал председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай Ярчук (Полный текст интервью: «Глава ассоциации "Укрцукор": «Сегодняшняя цена на сахар - это своего рода SOS»».).

«У нас потенциал сегодня как минимум 500 тыс. тонн. Как будут развиваться рынки, как нас на них будут пускать - сложно спрогнозировать, но я думаю, что то количество сахара, которое было экспортировано в прошлом году (167 тыс. тонн) будет отправлено и в этом году», - отметил Н.Ярчук.

Напомним, ранее ассоциация «Укцукор» прогнозировала экспортные возможности сахара в объеме 300-400 тыс. тонн.

По словам Н.Ярчука, география экспорта украинского сахара составляет более 20 стран. При этом на сегодняшний день ведутся переговоры по поставкам сахара на новые рынки, в частности, в Объединенные Арабские Эмираты.

Объем производства сахара в текущем МГ, по оценкам ассоциации «Укрцукор», составит около 2,1 млн тонн против 2,33 млн тонн в прошлом МГ. Потребности внутреннего рынка составляют около 1,8 млн тонн.