МЧС готовится к ухудшению погоды в акватории Черного и Азовского морей

Первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Виталий Бут поручил регионам усилить подготовку к ухудшению погодных условий в акваториях Черного и Азовского морей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, 18 декабря во время селекторного совещания с руководителями территориальных подразделений МЧС по поводу ликвидации последствий ненастья соответствующие поручения были даны руководителям Николаевской, Одесской, Запорожской, Херсонской областей, Крыма и Севастополя.

МЧС уже передало штормовые предупреждения местным властям и руководителям портов.

Спасатели Севастополя наладили взаимодействие с Черноморским Флотом Российской Федерации, Севастопольской морской охраной, Военно-Морскими силами Украины и другими ведомствами.

Проведена проверка техники, которая будет задействована при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, а также были предварительно проведены учения для отработки действий спасателей в таких случаях. Кроме того, разработаны планы предоставления помощи подразделений МЧС одного региона другому.

В ходе совещания В.Бут особо отметил необходимость усиления разъяснительной работы с гражданами, в частности рыбаками. Это связано с тем, что зафиксированы неединичные случаи выхода рыбаков в море во время шторма, которые заканчивались трагически.