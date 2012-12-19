Площади посевов кукурузы могут увеличить на 5-7%

Площади посевов кукурузы в Украине в 2013 году могут быть увеличены на 5-7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы надеемся, что объем площадей по кукурузе будет увеличен на 5-7% по сравнению с этим годом», - сообщил министр.

Напомним, в 2012 году площадь посевов кукурузы составила порядка 4,6 млн. гектар.

Министр также подчеркнул необходимость стимулирования выращивания ячменя.

«Что касается ярового ячменя… планы есть на то, чтобы сохранить объемы посевов прошлого года», - сказал Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, по последним прогнозным данным Минагропрода, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2012 году составит 46,2 млн тонн. Урожай кукурузы ожидается в объеме более 21 млн тонн.

В 2011 году в Украине было собрано 56,7 млн тонн зерна.