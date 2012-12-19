Завтра вступит в силу закон о продлении моратория на продажу сельхозземель

С 20 декабря 2012 года вступает в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Закон опубликован в газете «Голос Украины» № 241 от 19 декабря 2012 года.

Согласно публикации, Кабинету министров Украины поручается в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона разработать и подать на рассмотрение Верховной Раде проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября ВР приняла данный закон. За него проголосовали 269 народных депутатов из 348 зарегистрированных в сессионном зале. Законом предусмотрено продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Документ был принят при повторном рассмотрении, поскольку сначала не набрал необходимого количества голосов, потому что в нем не было нормы о продлении моратория. Все поправки принимались в сессионном зале “с голоса”.