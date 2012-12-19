Украина готовится к экспорту кукурузы на рынок США - Присяжнюк

Украина готовится к экспорту кукурузы на рынок США и проводит соответствующее согласование фитосанитарных норм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы начали рабочий процесс относительно согласования фитосанитарных норм касательно возможности поставок кукурузы на американский рынок», - заявил Н.Присяжнюк.

По его словам, экспорт кукурузы на американский рынок повысит имидж зерновой группы в целом.

При этом министр не дал прогнозов относительно начала физических поставок кукурузы и их объемов.

Н.Присяжнюк также сообщил, что на сегодняшний день на стадии заключения контрактов находится экспорт кукурузы в Китай. «Насколько мне известно, сейчас 3-4 компании находятся как раз в Китае на заключении контрактов», - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря один из крупнейших агрохолдингов в Украине Ukrlandfarming подписал меморандум о сотрудничестве по поставкам кукурузы с крупнейшим китайским производителем продуктов питания China Oil & Foodstuffs Co.

Ukrlandfarming планирует поставить в Китай на протяжении 2012-2013 годов от 500 до 700 тыс. тонн кукурузы. Первая поставка кукурузы в Китай будет осуществлена до конца текущего года.

По информации китайского информационного агентства «Синьхуа», по итогам 2012 года объем импорта кукурузы в Китай составит около 5 млн тонн. В 2011 году эта цифра составила 1,75 млн тонн.

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в ноябре т.г. Украина впервые за свою историю получила официальное разрешение на поставку кукурузы на китайский рынок в объеме до 5 млн тонн. В этом же месяце было завершено согласование фитосанитарных требований относительно поставок кукурузы в Китай.

По состоянию на 6 декабря т.г. из Украины было экспортировано 4,7 млн тонн кукурузы. По оценкам Минагропрода, урожай кукурузы в Украине в 2012 году составит около 21 млн тонн.