АМК начал расследование на рынке карамели

Антимонопольный комитет Украины начал расследование на рынке карамели Украины и инициировал встречу с представителями ассоциации «Укркондпром», а также представителями кондитерских предприятий для обсуждения проблем отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Комментируя итоги встречи, глава АМК Василий Цушко отметил: «Антимонопольный комитет как никто другой заинтересован, чтобы конкурентный рынок работал как часы. Наша цель – не наложение штрафов, цель комитета – развитие и защита конкуренции».

Как сказано в сообщении, В.Цушко пояснил, что расследование на рынке карамели проводится в связи с обращением граждан относительно повышения цен на кондитерскую продукцию, а также в связи рассмотрением целого ряда дел, возбужденных на основании признаков распространения недостоверной информации о кондитерских изделиях.

Глава АМК призвал участников рынка кондитерской продукции выработать общие правила профессиональной работы на рынке – такие же, какие работают в других отраслях, а также предложил представителям «Укркондпрома» провести несколько дополнительных совместных мероприятий, в том числе в режиме веб-конференции для предупреждения нарушений конкурентного законодательства.