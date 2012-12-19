Аграрный фонд закупил по форварду еще 214 тыс. тонн зерна

Аграрный фонд Украины 14 декабря т.г. принял участие в торгах на Аграрной бирже, в результате чего с украинскими аграриями было заключено 72 форвардных контракта на поставку 214 тыс. тонн зерновых культур.

Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Отмечается, что в целом в рамках государственных форвардных закупок зерна урожая 2013 года было закуплено 774 тыс. тонн зерна.

Кроме того, отмечается в сообщении, Аграрный фонд может провести дополнительную закупку зерна в объеме 250 тыс. тонн в феврале-марте 2013 году при условии наличия соответствующего финансирования.

Напомним, согласно сентябрьскому постановлению Кабмина, с текущего года выплаты по форвардным контрактам на зерно будут осуществляться в 2 этапа, первый из которых, авансовый, будет составлять 50% минимальной интервенционной цены, а второй, окончательный, будет рассчитан на основе средневзвешенной цены фиксинга, которая сложится на Аграрной бирже на момент переоформления зерна. Плата за использование авансовых средств будет рассчитана на основе информации Нацбанка о средневзвешенном проценте по банковским кредитам, предоставленным сроком до 12 календарных месяцев. Срок поставки и окончательного расчета будет определяться условиями контракта.