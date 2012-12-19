Экспорт зерна из Украины c начала маркетингового года превысил 13 млн тонн

Объем экспортированного зерна из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.), по состоянию на 18 декабря, составил 13,36 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению Минагропрода, к указанной дате было экспортировано 5,7 млн тонн пшеницы, в том числе продовольственной - 4,85 млн тонн, 5,66 млн тонн кукурузы, 1,82 млн тонн ячменя.

Кроме того, в припортовых элеваторах находится 1,07 млн тонн зерновых культур, в их числе 119 тыс. тонн пшеницы. Отмечается, что на корабли погружено 375 тыс. тонн зерновых, среди которых 106 тыс. тонн пшеницы из подготовленных к погрузке 123,5 тыс. тонн.

В целом, объем экспортированного и подготовленного к экспорту зерна, по оценкам Минагропрода, составляет около 14,8 млн тонн, в том числе 5,9 млн тонн пшеницы.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры договорились о беспрепятственном экспорте из страны в текущем маркетинговом году 5,5 млн тонн пшеницы. В конце ноября Минагропрод предупредил зернотрейдеров о необходимости усилить контроль над объемами экспорта зерна. При этом для остановки экспорта зернотрейдерам необходимо было выполнить оставшиеся обязательства по заключенным экспортным контрактам.

Министерство ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит 21-22 млн тонн.