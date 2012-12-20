«Авангард» в ноябре увеличил производство яиц на 3%

Одна из крупнейших агропромышленных групп Украины «Авангард» в ноябре 2012 года увеличила производство яиц на 3% по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года - до 527 млн штук, переработку яиц на 2% - до 94 млн штук.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованному на Лондонской бирже.

Согласно биржевому сообщению, в ноябре т.г. общее поголовье птицы выросло в годовом выражении на 12,9% — до 28 млн, в том числе несушек на 12,5% - до 22,5 млн. Отмечается, что к 30 ноября около 30% общего поголовья птицы содержалось в новых птичниках комплексов «Авис» и «Чернобаевское».

Экспорт яиц в ноябре 2012 г. сократился до 402 млн штук с 451 млн в ноябре прошлого года. Согласно отчету, снижение экспорта в ноябре объясняется крупными поставками предыдущих месяцев.

Кроме того, компания отмечает, что несколько ее хозяйств прошли сертификацию и проверку качества продукции для экспорта на рынок Европейского Союза. Поставки продукции на европейский рынок расцениваются компанией как приоритетные.

Напомним, 4 декабря 2012 г. в ходе заседания постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) гендиректората Еврокомиссии все страны – члены ЕС проголосовали за предоставление Украине разрешения на экспорт продукции птицеводства на рынок ЕС, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов. На согласование соответствующих изменений в Регламент Еврокомиссии и предоставление программы контроля сальмонеллы со стороны Украины потребуется около 2-3 месяцев.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

В 2011 году «Авангард» увеличил чистую прибыль до 196 млн долл., что на 6,2% превысило показатель 2010 года, а выручка за прошлый год выросла на 26% — до 553 млн долл.