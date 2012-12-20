Аграрный фонд намерен продать зернотрейдерам 300 тыс. тонн пшеницы для экспорта

Аграрный фонд Украины намерен продать украинским зернотрейдерам 300 тыс. тонн пшеницы с возможностью их дальнейшего экспорта. Об этом журналистам в четверг сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы это количество зерна (300 тыс. тонн -УНИАН) разрешим экспортировать», - сказал Н.Присяжнюк.

Он также отметил, что указанный объем пшеницы для экспорта зернотрейдеры должны будут согласовать между собой, при этом со стороны государства препятствий для экспорта не будет.

Н. Присяжнюк добавил, что, таким образом, экспорт пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) может составить более 6 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 декабря было экспортировано 13,4 млн тонн зерна, в том числе 5,7 млн тонн пшеницы.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры договорились о беспрепятственном экспорте из страны в текущем маркетинговом году 5,5 млн тонн пшеницы. В конце ноября Минагропрод предупредил зернотрейдеров о необходимости усилить контроль над объемами экспорта зерна.

Министерство прогнозировало, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит 21-22 млн тонн.