Украина сократила посевы озимых под урожай 2013 года на 2,5%

Площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составили 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным Госстата, площади посевов озимых зерновых культур в Украине сократились 3,5%, до 8,107 млн га. В том числе площади под пшеницей и тритикале сократились на 0,2% до 6,69 млн га, рожью — на 4,3% до 0,304 млн га, ячменем — на 19,5% до 1,1 млн га.

При этом площади посевов под озимый рапс составили 1,03 млн га, что на 7,2% больше прошлого года.

Ранее Минагропрод заявлял, что озимыми культурами под урожай 2013 года планируется засеять около 9,1 млн га, в том числе озимыми зерновыми культурами - 8,1 млн га и озимым рапсом - 0,9 млн га.

Справка УНИАН. Озимые на зерно и зеленый корм под урожай 2011 года были посеяны на площади 9,258 млн га, что на 8,1% ниже показателя за 2010 год.