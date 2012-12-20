Минагропрод увеличил прогноз экспорта зерна в 2012/2013 МГ до 23 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз по экспорту зерна в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) до 23 млн тонн с ранее озвученных 21-22 млн тонн.

Соответствующий прогноз сделал в четверг заместитель директора департамента экономического развития Министерства аграрной политики и продовольствия Сергей Петренко.

«Возможности экспорта в 2012/2013 маркетинговом году оцениваются приблизительно в 23 млн тонн», - сообщил С.Петренко.

Он также предположил, что до конца году из Украины будет экспортировано около 14,8 млн тонн зерна, в том числе 5,8 млн тонн пшеницы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 декабря было экспортировано около 13,4 млн тонн зерна, в том числе 5,7 млн тонн пшеницы, 5,7 млн тонн кукурузы, 1,8 млн тонн ячменя.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/2013 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы. Граничный объем экспорта пшеницы позже был откорректирован участниками меморандума до 5,5 млн тонн, после чего зернотрейдеры должны были остановить ее экспорт.

20 декабря т.г. Минагропрод сообщил о намерении Аграрного фонда продать зернотрейдерам 300 тыс.тонн пшеницы с возможностью их последующего экспорта. Таким образом прогноз экспорта пшеницы в текущем МГ был увеличен до более 6 млн тонн.