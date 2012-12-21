Украина в 2012 году увеличила экспорт сельхозпродукции на 20% - до 17 млрд долларов

Отечественная сельхозпродукция пользуется постоянным спросом на внешнем рынке и занимает на нем одну из ведущих позиций. Однако аграрии должны быть готовы к постоянной конкуренции с другими странами, а Украина должна стать производителем широкого спектра сельхозпродукции, экспортируемой за границу. Об этом во время итогового заседания Коллегии заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

«Мы должны понимать, что рынок сельхозпродукции и продуктов питания является слишком жестким. И поэтому отечественные производители должны быть готовы к конкуренции с развитыми странами, которые на внешних рынках уже присутствуют много лет», - отметил руководитель Минагрополитики.

Министр сказал, что в этом году Украина экспортирует сельхозпродукции на 17 миллиардов долларов, что почти на 20 процентов больше, чем в прошлом. Увеличению этих показателей способствовал и тот факт, что для отечественной продукции открылся рынок ЕС.

«Для нас важно, что в этом году мы нарастили объемы экспорта сельхозпродукции и продуктов питания в страны ЕС. На сегодня страны Европы занимают второе место по потреблению нашей продукции. Это свидетельствует о том, что нашу продукцию признали», - подчеркнул Н.Присяжнюк.

Также министр отметил, что Украина в ближайшие годы превратиться в производителя почти всех групп сельхозпродукции.

«На сегодня мы понимаем, что внешние рынки ждут от нас зерновых, масличных и другие группы сельхозпродукции. Поэтому сейчас природно-климатические условия, которые существуют в Украине, позволяют выращивать почти все группы сельскохозяйственных культур, за исключением экзотических овощей и фруктов», - отметил министр.

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