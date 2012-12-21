Минагропрод прогнозирует увеличение производства основных сельхозкультур в 2013 году

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует увеличение производства зерновых культур, а также сахарной свеклы и подсолнечника в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на информацию директора Департамента земледелия Александра Демидова.

«За счет использования сортовых ресурсов можно увеличить на 20-30% объемы производства озимых зерновых культур и сои, на 30-45% - кукурузы, на 30-40% - сахарной свеклы, а также на 25-50% - подсолнечника», - сообщил Александр Демидов.

Он отметил, что в структуре посевов в 2013 году предусмотрено увеличение зернового клина: озимые зерновые под урожай 2013 года посеяны на площади 8,1 млн га, в том числе 6,7 млн га под пшеницей, 1,1 млн га под ячменем и 0,304 млн га под рожью. Демидов отметил, что состояние озимых в этом году выше средних показателей за последние 10 лет.

По данным Министерства, в следующем году планируется увеличить посевные площади под кукурузой — до 4,5 млн га с 4,36 млн га в 2012г, рапсом — до 1,06 млн га с 0,56 млн га, сахарной свеклой — до 0,49 млн га с 0,46 млн га. Вместе с тем в 2013 г. ожидается сокращение посевов подсолнечника до 3,9 млн га с 4,9 млн га.

Как сообщал УНИАН, валовый урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в текущем году составит около 46,5 млн тонн, в том числе около 16 млн тонн пшеницы, 7 млн тонн ячменя, 0,7 млн тонн ржи, 21 млн тонн кукурузы.

По данным Госстата, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составили 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году. При этом площади посевов озимых зерновых культур в Украине сократились на 3,5%, до 8,107 млн га, а площади посевов под озимый рапс составили 1,03 млн га, что на 7,2% больше прошлого года.

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