Группа «Креатив» до 2014 года увеличит объемы переработки сои в 3 раза - до 270 тыс.тонн

Агропромышленная группа «Креатив», один из лидирующих производителей масложировой продукции в Украине, намерена до 2014 года увеличить мощности по переработке сои до 270 тыс. тонн в год с ныне действующих 88 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Напомним, группа “Креатив” занимает второе место по объемам переработки сои в Украине. Завод группы (г.Кировоград) производит базовую соевую продукцию - соевое масло и соевый кормовой шрот, а также высокомаржинальные продукты, в том числе изолированный соевый белок, соевый концентрат, текстурат и соевую муку.

Справка УНИАН. Промышленная группа «Креатив» является одним из лидеров рынка жиров и маргаринов с рыночной долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке подсолнечных семян с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также группа “Креатив” владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входит растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", ТМ "Деликон" и ТМ "Дивное".