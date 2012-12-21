С 24 декабря температура повысится до 0 градусов ночью, днем - до положительных отметок

В конце декабря 2012 года - в начале января 2013 года температура в Украине ожидается на 6-9 градусов выше климатической нормы для этого периода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского гидрометеорологического центра Министерства чрезвычайных ситуаций Николай Кульбида сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными условиями в течение зимнего периода 2012/2013 гг.

По его словам, 22-24 декабря в Украине еще сохранится холодная погода с температурой ночью 11-16 градусов мороза, а 23 и 24 декабря на западе, востоке и в центре - местами до 20 градусов мороза. Дневная температура в этот период ожидается на уровне 8-13 градусов мороза.

"Но уже 24 декабря в западных областях, а 25 - в большинстве регионов Украины, кроме востока и северо-востока Украины, мы ожидаем существенного повышения температуры до 0 градусов ночью и днем до положительных отметок", - сообщил Н.Кульбида.

Он отметил, что в эти дни будет идти мокрый снег с переходом в дождь. 26 декабря потепление будет наблюдаться уже на всей территории Украины.

"По нашим расчетам, до конца декабря даже в начале января в целом в Украине будет наблюдаться очень теплая погода с температурным режимом на 6-9 градусов выше нормы для этого периода", - сказал Н.Кульбида.

Он отметил, что в этот период ожидаются туманы, которые могут осложнять движение транспорта.