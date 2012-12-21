В Украине завтра будет идти снег, днем до 12° мороза, на дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 22 декабря будет облачно с прояснениями. Временами снег (в западных, большинстве южных, а ночью и в восточных областях небольшой снег); температура ночью 11-16°, днем 7-12° мороза; на Закарпатье и в южных областях ночью 5-10°, днем 2-7° мороза.

В Крыму небольшой снег, на юге с дождем, местами гололед; температура ночью 3-8°, днем 0-5° мороза, на Южном побережье ночью 0-3° тепла, днем 2-5°. На дорогах страны гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, ночью в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 7-12° мороза.

В столице временами снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 8-10° мороза.