Всходы озимых получены на 96% посевных площадей

Всходы озимых зерновых, по состоянию на 21 декабря, получены на 7,8 млн га, что составляет 96% от посевных площадей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно данным мониторинга посевов, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 7,1 млн га, или 92% всходов, в слабом и изреженном - 0,7 млн га, или 8% всходов.

Отмечается, что в агрохозяйствах АРК Крым всходы получены на 252,4 тыс. га, или 60% посевных площадей, в Луганской области - 241,8 тыс. га, или 73%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составляют 9,2 млн га, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году. При этом площади посевов озимых зерновых культур в Украине сократились на 3,5%, до 8,107 млн га, а площади посевов под озимый рапс составили 1,03 млн га, что на 7,2% больше прошлого года.