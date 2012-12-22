В Харьковской области завершен сезон производства сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель облгосадминистрации Михаил Добкин, подводя итоги года.

По его данным, в общей сложности в 2012 году в Харьковской области было произведено 106 тысяч тонн сахара.

«Все сахарные заводы, которые работали в этом году, уже завершили сезон производства. Было переработано 844,5 тысяч тонн свеклы, произведено свыше 106 тысяч тонн сахара», - сообщил М.Добкин.

Таким образом, отметил он, в Харьковской области выработано достаточно сахара для обеспечения им всех жителей региона.

В то же время, считает губернатор, сахарная отрасль всей страны нуждается в реформировании, она должна и в состоянии быть более прибыльной, что очень важно, - более привлекательной для предпринимателей и инвесторов.

«Мы имеем сегодня некоторое перепроизводство сахара, и если государство не изменит политику дотаций производителям сахара, мы можем эту отрасль полностью потерять, потому что сегодня цена на сахар на рынке фактически ниже себестоимости. Но сахар есть, и главное теперь - сделать так, чтобы те, кто увеличивал количество посевных площадей под сахарную свеклу, кто, несмотря на все трудности, не порезал заводы на металл, а продолжал варить там сахар, получили помощь от государства и не понесли убытков», - сказал М.Добкин.

Также он сообщил, что в 2012 году на развитие сельскохозяйственной отрасли региона было направлено 650 млн. грн капитальных инвестиций, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.

М.Добкин выразил надежду, что «в 2013 году их будет еще на порядок больше».

«Мы проводим переговоры со всеми крупными агрохолдингами. У нас подход один ко всем - если вы хотите работать здесь, вы должны быть готовы отчислять средства на социальную сферу села, необходимо вкладывать деньги в животноводство и технологии, которые позволяют не зависеть сельхозпроизводителям от погоды», - сказал М.Добкин.

Председатель ОГА отметил, что сельское хозяйство сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, при правильном подходе здесь можно ожидать до 100% годовой прибыли.

М.Добкин подчеркнул, что в сфере сельского хозяйства бизнес видит очень серьезные перспективы, и в этот сектор экономики сегодня инвестируют.

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