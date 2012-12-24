Президент переназначил Присяжнюка министром агрополитики и продовольствия Украины

Президент Виктор Янукович переназначил министром аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

Об этом говорится в тексте указов (№ 749/2012 - об увольнении и № 750/2012 - о назначении от 24 декабря), размещенных на сайте главы государства.

Справка УНИАН. Николай Присяжнюк родился 13.01.1960 г. в селе Ксаверив Малинского района Житомирской области. В 1996 году окончил Донбасский горно-металлургический институт (по специальности "строитель").

С мая 2006 года - народный депутат Украины V созыва от Партии регионов (№99 в списке). Член Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

С ноября 2007-го - народный депутат Украины VI созыва от ПР.

11 марта 2010 года назначен Министром агрополитики Украины в правительстве Николая Азарова.

9 декабря 2010 г. в результате оптимизации системы центральных органов власти Минагрополитики было реорганизовано, в результате появились Министерство аграрной политики и продовольствия, которое возглавил Н.Присяжнюк.

Член Партии регионов.

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