Российская «Альфа-групп» покупает IDS Borjomi

Структура «Альфа групп» российского бизнесмена Михаила Фридмана покупает контрольный пакет производителя минеральной воды IDS Borjomi, сообщает Reuters со ссылкой на представителя «Альфа-Банка».

Этот российский банк выступает консультантом данной сделки.

В числе активов IDS Borjomi - завод по розливу минеральной воды в Боржоми (Грузия), два завода минеральных вод в Украине – Миргородский и Моршинский, а также завод в РФ.

Сумма сделки по покупке активов IDS Borjomi может составить около 300 миллионов долларов, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Миноритарная доля останется у действующих акционеров, наследников бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Представитель «Альфа-Банка» отказалась сообщить сумму сделки.

На актив также претендовали, по данным российских СМИ, Standard Capital, TPG, Klever Asset Management, АФК Система, фонд, близкий к президенту Международной шахматной федерации Кирсану Илюмжинову.

Осенью 2012 года на российские и украинские активы группы был наложен арест в рамках дела о предполагаемом мошенничестве и легализации предпринимателем Борисом Березовским имущества и денежных средств.